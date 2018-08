Politsei saadab Weekend Festivali ajaks Pärnusse lisajõude

„Neljapäeval algav Weekend Festival toob linna taas mitukümmend tuhat külalist ja nagu eelmistelgi aastatel, näeb Pärnus sel ajal rohkem korrakaitsjaid, kes abistavad inimesi ja on vajaduse korral valmis reageerima,” ütles Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri eile BNSile.

Tema sõnutsi tulevad Pärnu politseinikele appi kõikidest Eesti prefektuuridest abipolitseinikke ja politseikadette. Kolleege tuleb Lätist, Leedust ja Soomestki. „Mundrikandjaid võib patrullimas näha nii jalgsi kui jalgrattal. Peale selle patrullivad koerajuhid teenistuskoertega. Kokku teeb festivali ajal linnas tööd üle 100 politseiniku ja vabatahtliku,” teatas Sinimeri.

Pärnu politseijaoskonna juht lisas, et politseinikud tugevdavad suurürituse ajal oma kohalolekut merelgi.

„Turvalisust tagame merel ja võrreldes eelmiste aastatega tõhustame sel aastal veepealset kontrolli veel rohkem. Kindlasti jälgime aluste turvavarustuse nõuetekohasust ja teeme joobekontrolli. Peale Pärnu merepäästepatrulli on kohal PPA piirivalvelaev Valve,” rääkis Sinimeri.

Samuti on rohkem politseinikke teedel. „Maanteedel on patrullid väljas liiklust rahustamas nii enne festivali, selle ajal kui pärast. Seda kõike seetõttu, et suurüritus meile kõigile turvalise ja rõõmsana meelde jääks. Kui võimalik, siis vältige festivalile tulekut autoga, kasutage selleks ühistransporti,” ütles Sinimeri.

Pärnu politseijaoskonna juht tõi esile, et mõnel pool linnas on suured ümberkorraldused, mis tähendab, et osa tänavaid on suletud või on liiklus ümber suunatud. „Paljudes kohtades on liiklusreguleerijad, nende korraldusi tuleb järgida,” rõhutas ta.

„Festivalikülastajatelt palume mõistvat suhtumist kohalikesse elanikesse. Politsei pöörab kindlasti tähelepanu sellele, et ei kogunetaks kohtadesse, kus koosviibimine võib häirida linnaelanike öörahu. Festivalirõõmu säilitamiseks olge hoolivad ja arvestage üksteisega. Hoidke silm peal oma sõpradel. Kui olete peole tulnud seltskonnaga, siis pärast festivalipäeva lõppu lahkuge sealt samuti koos. Arvestage võimalusega, et mobiilside võib rahvarohkuse tõttu olla häiritud, seetõttu tasub sõpradega eelnevalt kokkusaamise kohad ja kellaajad kokku leppida,” soovitas Sinimeri.

Politseijuht tuletas meelde, et telkida tohib linnas ainult ametlikul telkimisalal, mis on selleks ette valmistatud ja turvatud. „Meeles tuleb pidada, et linna haljasalad ega pargid ei ole telkimiseks ette nähtud,” sõnas Sinimeri.

Ta soovitas Pärnusse saabujail koju jätta väärisesemed ja kallid tehnikavidinad. „Võtke kaasa nii vähe asju kui võimalik. Suures koguses sularaha pole mõtet kaasas kanda. Festivali korraldajad on sel aastal kasutusele võtnud käepaela, kuhu saab juba enne pidu raha peale kanda ja kõik ostud festivalialal sooritada seda kasutades,” märkis Pärnu politseijuht.

Sinimeri toonitas, et alaealised ei pruugiks alkoholi ja lubas korraldada narkokontrolle.

„Möödunud aastate festivalid on näidanud, et enamik külastajaid on sõbralikud ja teistega arvestavad. Samuti on väga positiivne, et eelmisel aastal oli üritusel võrreldes varasemate aastatega vähem alkoholi tarvitanud alaealisi. Loodan, et noored näitavad seekordki, et pidutseda saab ka alkoholita,” rääkis ta. „Politsei pöörab kindlasti tähelepanu sellele, et alkohol ei oleks alaealistele kättesaadav. Samuti jälgime teiste sõltuvusainete tarbimisega seotud rikkumisi,” ütles Sinimeri.