Politsei otsib Pärnumaal kadunud 68aastast Tiiut

Viimati nähti Tiiut eelmise nädala teisipäeval Tori vallas. Viimase telefonikõne tegi ta Vändra kandis, sellest võib oletada, et ta sõitis autoga Viljandi suunas. Pärast seda on Tiiu telefon olnud välja lülitatud.

Tiiu võib liikuda sinist värvi sedaankerega Volvo 460ga, mille registreerimisnumber on 634 ARM. „Palume kõigil, kes on sellist sinist Volvot viimase nädala jooksul näinud või teavad, kus see asub, anda politseile märku,” ütles Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseik Erik Rand.