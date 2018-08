Kuidas päästeamet Weekendiks valmistub?

“Vaatame, et külastajad pääseksid sisse ja välja. Kuna publikut on tohutult, peame tagama, et inimesed suudaksid alalt ohutult väljuda, kui selle järele tekib vajadus. Et ei juhtuks õnnetusi,” kommenteeris Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld. Päästeametile on see rutiinne töö, kus ala vaadatakse üle õigel ajal ehk ehitusjärgus. “Et vahetult enne festivali ei avastaks, et miski ei sobi,” selgitas Laanepõld. Tema sõnutsi hoitakse kogu muusikapeo ajalgi territooriumil silma peal. Igal hommikul vahetust alustav valvemeeskond tutvub alaga. “Kui midagi juhtub, on neil pilt, kust saab ligi ja millised on võimalused,” kinnitas büroojuhataja.