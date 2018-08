Skulptoripaar puhub Rootsi jaamale loomingulist hinge sisse

Internetipildi järgi teame, et see ongi Rootsi jaama hoone, ehitatatud 1932. aastal arhitekt Leon Johansoni projekti järgi. Samal aastal valmis Tallinnas Roosikrantsi tänavas puuvillavabrikandi villa, mille projekteeris Pärnu arhitekt Olev Siinmaa. Siin, Rootsi-Arukülas, kohtuvad need kaks funktsionalismi ja klassitsismi sugemeid kasutanud arhitekti sümboolselt, sest jaamahoone peremees, skulptor René Reinumäe on Vallikääru serval Siinmaa 135. sünniaastapäeval avatud skulptuuri looja.