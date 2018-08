Elevil pidutsejad ei märganud festivali alguse viibimist

Mida muud arvata, kui Hedoni spaa juurest peaväravast sisenenud pidulised olid suisa joovastuses. Vähemalt kolm noorteseltskonda hõiskasid oma meeleolu kirjelduseks “Väga excited (elevil, L. H.)!”. “Just tulin narkootikumidega väravast ­sisse, need on minu kõhukotis. Pidutseme terve öö ja loodan, et minu ema ei näe ­seda ülekannet,” naljatas inglise keeles kõnelnud tumedate päikeseprillidega noormees Pärnu Postimehe otseülekande vahendusel.

Rahvast üha lisandus. Varmalt oldi nõus lehe otseülekandes oma rõõmu jagama, enne kui möllama mindi.

“Ülilahe!” rõkkas üks esimestest väravast sisse astunud tütarlastest, kelle meelitas Pärnu randa ennekõike muusika. “Inimesed, mõnus vibe (meeleolu, L. H.), muusika,” lisas sõbranna. “Kedagi kindlat kuulama ei tulnudki. Kõiki.”

“Kõik on rõõmsad ja sõbralikud, siin on hea olla,” sõnas seejärel alale saabunud noormees. “Tunnen, et võiksin veeta siin kas või aasta, sest inimesed on siin …” ütles ta käega südamele patsutades.

Kolm neiut jõudsid vaevu väravast sisse, kui teatasid, et ruttavad pealava juurde räppar Aropit kuulama. “Oleme väga excited!” kõlas pääslas juba mitmendat korda.

Kuigi pidu alles algas, oli Arop meelitanud rannaliivale mitusada muusikanautlejat. 22kraadise soojaga otsustas populaarne Pärnumaa juurtega räpiartist särgi seljast heita ja esireas seisvatele neidudele-noormeestele oma ülakehal asetsevat tätoveeringutki esitleda.

Peagi kõlas noorte kaasaelajate rõõmuks hittlugu “Kiki Miki”, mullu Eesti muusikaauhindadel parimaks pärjatud pala.

Esimeste esinejatena astusid Future-­laval üles Are neiu Laura-Ly Uussaar ja DJ Cityflash. “Väga äge oli,” sõnas esimest korda Weekend Festivalil esinenud Uussaar vahetult pärast lavalt tulemist. “Kui öeldi, et väravad avatakse hiljem, kartsin, et võib-olla keegi ei jõuagi mind kuulama. Tegelikult tuli lava ette päris palju inimesi.”

Rahvast tuli pääslast üha juurde. ­“Ootan hetke, mil olen juua täis. Siis on ­väga hea. Siis on nii, et keha viib ise edasi,” teatas noormees, kes tuli videoreporterit oma telefoniga filmima. “Muidugi tuleb algus enne sisse teha. Kui hakata siin jooma, jood end vaeseks. Oleks üks päev, aga mul on kolm!”

Igaks juhuks arvestas ta peoks 500 ­eurot. Ütles, et kulub niipalju, kui kulub. Loodetavasti 200–300, aga kui lähebki üle selle, pole hullu. Vahepeal telefoniga filmimise üle võtnud sõber nentis, et tema võttis kaasa ainult 200 eurot. Selles pole midagi imelikku, sest kamraad peab arvestama topeltkuluga: naine on ju ühes.