Hollandi DJ Afrojack, maailma plaadikeerutajate TOP 10sse kuuluv artist, on neljanda Weekendi üks peaesinejaid. Pidulistele juba tuttav house stiili viljelev DJ on teinud koostööd selliste staaridega, nagu Pitbull, Ne-Yo ja Beyonce. Mitmeid auhindu võitnud hollandlane on teadaolevalt üks piduliste lemmikuid. Pärnu õhtuhämaruses pandi püsti üks korralik rannapidu!