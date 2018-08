Axwell & Ingrosso on house-muusikat viljelev DJ-duo, kelle tähelend sai alguse juba Swedish House Maffia koosseisu kuuludes. Rootsi plaadikeerutajad on elektroonilise tantsumuusika maailmas tuntud nimed, figureerides edetabelites esikümne seas. Duo on üles astunud suurtel lavadel, sealhulgas EDMi esikfestivalil Tomorrowland. Rootslased esinevad festivalil teist korda. Tänavu on neile usaldatud esimese õhtu viimased noodid.