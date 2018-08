Weekendi öö pärlid: tuhvlipuudus ja testosteroon

Rannaallee pakub parimat valikut tühjadest alkoholipudelitest, plastpakendeist, järjekordadest ja testosteroonist. Mehepojad on särgi seljast heitnud ja levitavad tugevat odekolonni aroomi. „Ou, tee pilti!” ja „Ma ei tea, kus sa mu tuhvlid panid!” on vaid paar öist pärlit, mis rahvahulga keskel liikudes märkimist väärivad.

Viisakuse ja sõbralikkuse üle ei saa aga kurta. Festivaliseltskond on ülevas meeleolus ja väljendab positiivseid emotsioone eri viisil. Kui ühel pidulistest järelpeo leidmisega ikka raskusi esineb, on kaasliiklejad valmis noormehele suunda näitama ja ehk marsruuti täpsemaltki selgitama. Ja kui sõbral tuhvlid festivalialal kaotsi lähevad, antakse kas või üks oma sussidest, et kaaslase koduteed natukenegi leevendada.