Poekett kutsub Weekend Festivali ajal Pärnu kaupmehi alkoholi müües tähelepanelikkusele

„Tegime vahetult enne Weekendi Pärnu Rimi kauplustele eraldi pöördumise, kus palusime müüjatel erilise hoolega kontrollida noorte pidutsejate dokumente,” ütles Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats.

„Tahaksin kõigile Pärnu kaupmeestele panna südamele, et nemadki rõhutaksid oma teenindajaile, miks on oluline küsida alaealistelt alkoholi ostul dokumenti. Ja kindlasti ei tohi alkoholi müüa juba joobes inimesele.“

Eesti Tervise Fondi juhataja Eero Merilind rõhutas, et kindlasti tuleks helistada häirekeskusesse, kui nähakse, et sõber on liigse alkoholitarbimise tõttu kaotanud teadvuse. Samuti tuleks teavitada politseid inimestest, kes jäänud kusagile liikumatult lebama.

„Kui seltskonnas on keegi, kes käitub joobe tõttu ebaadekvaatselt: oksendab või ei seisa püsti, siis ei tohi talle alkoholi enam anda. Samuti peab teadma, et joove tekib igaühel eri kogusest – pole vaja mängida kõva meest ja üksteist üle trumbata. Tagajärgedega võitlemine on alati raskem, lihtsam on selliseid olukordi ennetada,“ lausus Merilind.