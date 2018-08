Academia Non Grata lugu

Kui on midagi, mis nendes 20 aasta taguse algusega lugudes on pälvinud minu erilist tähelepanu, on see Academia Nongrata (Academia Non Grata) oma. Kolleeg Kaupo Meiel kirjutas 2015. aasta sügisel Pärnu Posti­mehes: “Ajavahemik, mis algas 1990ndate esimeses pooles ja lõppes enne 2010. aastat, oli üks väheseid perioode, kui Pärnu linn Eestis kultuurilises mõttes millegi suure ja raputavaga silma paistis.”