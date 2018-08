Otsustuskorras sündinud Weekend

Augustiunetus, Järvide ettevõtmised ja palju muudki on mingil kummalisel põhjusel jäänud uudisekünnise taha. Ja tegelikult pole selles midagi üllatavat. Käesoleva aasta 16. märtsil teavitas uudisteagentuur BNS, et ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) toetab Weekend Festival Baltic OÜd välisturundusel 65 000 euroga.

Uurisin, kuidas toetab Weekend Festivali Pärnu linn. Esitatud teabenõudele sain vastuse kunagiselt EASi töötajalt ja praeguselt abilinnapealt Rainer Aavikult, kes teatas, et linnavalitsus annab otsustuskorras erafirma käsutusse objektid, mille pindala näeb arvudes välja selline: 13 900, 11 190, 17 000, 42 247, 20 360, 9305, 10 073, 14 134, 2635, 1321, 3246 ruutmeetrit. Kokku andis linn eraettevõttele otsustuskorras tasuta kasutada 14,54 hektarit magusat rannaala. Tasu ei saa linn sellegi eest, et Weekendi järelpeo telk jääb erandkorras avatuks kella viieni hommikul. Kõik see peaks nagu teenima pärnakate ja linnas tegutsevate ettevõtjate huve. Kas ikka teenib?