Lemon Fight on järjekordne Weekendi artist, kellel tugev seos Pärnuga. Endiste Cartooni liikmete alustatud Lemon Fight on lühikese tegutsemisajaga suutnud kindlustada tugeva fännibaasi. Endiste rokkarite repertuaaril on võime rahvast kaasa haarata ning endaga tunniajasele reivile hõljutada. Tänagi WKND-telgis suure peo korraldanud Lemon Fight ei jätnud kedagi külmaks.