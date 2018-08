Galerii: Kesklinna silla kõrval peatub kiikingu tuur

Eesti kiikingu liidu juhataja Ants Tamme sõnade kohaselt peaks igaüks, kel natukenegi kiikumise soont neil kõrgusetel kiige üle võlli saama.

„Eile ja täna kiikumas käinutest on kolmest inimesest kaks kiige üle võlli saanud,” ütles ta, märkides, et tõsistele kiikingu harrastajatele on need kõrgused lapsemäng. „Võistlustel, kus meestel kõrgused kuue ja seitsme meetri juures ja naistel üle viie meetri, kulub üheke katsele umbes poolteist minutit.”

Kaks kiiku on Pärnus määda Eesti linnu rändava tuuri „Kõik kiikuma” raames.

„Üritame seda ala populariseerida,” seletas Tamme, kelle sõnutsi on Eestis umbes sadakond tõsisemat kiikingu kiikudega kiikujat. „Tegelikult on see väga lihtne ala ja loodame, et huvilisi tuleb juurde.”

Kiikingu liidu juhataja jutu järgi võib kiikingut pidada väikestviisi Eesti Nokiaks, sest mujale maailma pole Pärnust alguse saanud spordiala eriti jõudnud. „Viimasel ajal on hakatud seda Hollandis ja Saksamaal proovima. Ehk tekib seal suurem huvi,” ütles ta.

Tamme arvates on kiiking eestlaste ja idaeurooplaste ala seetõttu, et siin kandis olid pikka aega mänguväljakutel metallist aistega kiiged. „Nüüd on igal pool kettidega kiiged ja inimesed ei saa jäiga aistega kiikumise kogemust,” märkis ta. Tema teada on Eesti järel vaid üks metallist aistega kiik, mis asub Hiiumaal Kärdlas.

„Kas selle kogemuse tõttu või millegi pärast on eestlastes kiikumise soont. Paljud kiikingu kiigele astuvad asiaadid hakkavad seal väänlema nagu ussikesed,” lisas Tamme.

Hiljuti sündis Pärnus uus kiikingu maailmarekord, kui Sven Saarpere ületas võlli kiige aiste kõrgusega 7 meetrit ja 33 sentimeetrit.