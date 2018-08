Varguste laine: nädalavahetuse jooksul langes pikanäpumeeste saagiks pea 50 000 euro väärtuses vara

Reedel sai politsei teate, et Pärnus Tervise Paradiisi veekeskuse rõivistusse lukustatud riietuskapist varastati rahakotist 3000 eurot.

Samal päeval laekus politseile teade, et Pärnus Auli tänaval on lukustamata ukse kaudu sisenetud eramusse ja varastatud sealt sülearvuti, käekott, kukkur ühes sularahaga, dokumendid ja muid esemeid. Samuti teatati, et sama maja ees seisnud sõiduautost Audi on varastatud 5000 eurot.

Laupäeval sai politsei teate, et Pärnus Ranna puiesteel on varastatud seljakott Nike ühes isiklike asjade ja dokumentidega. Kahju on 270 eurot.

Samal päeval teatati politseile, et Pärnus Rähni tänaval on lukustamata ukse kaudu tungitud eramusse ja varastatud mobiiltelefon Samsung Galaxy, sülearvuti Lenovo, sülearvutikott ja selles olnud dokumendid. Esialgsetel andmetel tekitati nii ligemale 2800eurone kahju.

Pärnu Tammsaare puiestee korterist varastati laupäeval politseile laekunud teate kohaselt fotokaamera Canon. Kahju on 2000 eurot.

Samal tänaval tungiti korterissegi ja varastati sealt mobiiltelefon iPhone 7, sülearvuti Lenovo ja 1040 eurot sularaha. Kahju tekitati 2940 eurot.

Pärnus Karusselli tänaval mindi lukustamata uksega korterisse ja varastati kaks HP Elite Booki ja kaks Macbooki arvutit, kaks kõvaketast, kuldehteid, käekell, sularaha ja muid isiklikke esemeid. Vargad tekitasid ligemale 14 500eurose kahju.

Pärnu Mai tänava maja eest pandi laupäeval politseile laekunud teate kohaselt tuuri kaks omavahel kokku lukustatud jalgratast Scott. Kahju on umbes 1000 eurot.

Üleeile sai politsei teate, et Pärnus Nelgi tänaval on sisse tungitud suvilasse, kust on varastatud järkamissaag Makita, elektriline hekilõikur Flymo ja dušisegisti. Kahju tekitati 530 eurot.

Samal päeval teavitati politseid vargusest Kilingi-Nõmmes Pärnu tänaval, kus lahti oli murtud lukustatud kõrvalhoone uks ja minema viidud jalgratas Muddyfox. Kahju on umbes 300 eurot.

Üleeile sai politsei teate, et Pärnus Munga tänaval tungis 45aastane mees baari ja varastas sealt täpselt tuvastamata koguse alkohoolseid jooke ja kassaaparaadist seni kindlaks tegemata rahasumma. Asjaolusid selgitatakse.