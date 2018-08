Pole teist tarvis, kuna 2026. aastast kolitakse kaubaveokid ja muudki jõuvankrid Via Balticalt vast valminud Rail Balticule.

Selleks on üha enam keskkonnasäästlikus Euroopas ülim aeg: statistika järgi on sõidukite arv Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel aina kasvanud: mullu sõitis sellel 2013. aastaga võrreldes öö­päevas 1713 autot rohkem (kokku oli neid 8444); autoronge on nende aastate võrdluses ööpäevas enam 345 ehk mullu vuras neid jutuks teel ööpäevas keskmiselt 1487.