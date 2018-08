Keskerakonna Pärnu ja Pärnumaa piirkond soovivad Ratase jätkamist esimehena

Pärnu linna piirkonna juht, majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas erakonna saadetud pressiteate vahendusel, et Ratase juhitud valitsus on ellu viinud mitu partei kauaaegset eesmärki, näiteks madalat ja keskmist palka teenivate inimeste sissetulekute tõusu, tasuta ühistranspordi rakendamise maakonnabussides ja senisest enam panustatakse regionaalarengusse. “Keskerakonna valimisplatvormis on mitu Eesti arengule olulist punkti, mida oleme valmis valijate usalduse pälvides 2019. aastast ellu viima peaministriga, kes end lühikese ajaga erakonnakaaslaste ja suure osa Eesti inimeste silmis on tõestanud,” põhjendas Simson.