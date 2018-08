Galerii: Kurgja talupäeva tõmbas käima ilmasõjaaegne traktor

“Metsatölli tasuta kontsert on meie juubelikingitus külastajatele,” sõnas SA Eesti Maaelumuuseumid Kurgja talumuuseumi juhataja Monika Jõemaa mõned päevad enne üritust. “Talumuuseumi asutati 70 aastat. Tänavu toimetame ja korraldame üritusi seda tähtpäeva silmas pidades, nii et talupäeva külastajad on meie sünnipäevakülalised.”