Rääkigem töövõimetuse asemel töövõimest

Sotsiaalministeeriumi töövõimereform on mõjunud nii võimsalt, et üle 20 protsendi inimesi, kellel pole töövõimet, teevad ikkagi tööd.

Tunamullu käivitunud töövõimereform ei püüdnud alguses paljude inimeste tähelepanu, kuid tõi kaasa suured muutused. ­Ligemale 100 000 inimest said teada, et nende elu muutub: enam ei räägita sellest, mida nad ei suuda, neid ei sildistata invaliidideks ega jäeta koju pensionile. Selle asemel selgitatakse välja nende tugevad ja nõrgad kohad, et tööd teha, ja toetatakse neid vastavalt. Nii saab igaüks oma võimete piires osaleda ühiskonnaelus ja tööturul.