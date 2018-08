90 aastat tagasi

Pärnul näib olevat mingisugune salapärane tõmbejõud ajakirjanduse kohta. Iseseisvuse aastatel on tekkinud pool tosinat uusi ajalehti – “sabasid”, kuidas lugejaskond neid ristinud. Juba võis arvata, et ajakirjanduse karikas on täis, kuid ajalehtede asutamise tuhin ei taha sellele tõestust anda, kuigi mõnigi katse on äpardunud ja asjata kõmu sünnitanud nagu kurikuulsa “Õhtulehe” oma, mis päevavalgust ei näinud.