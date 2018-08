Pärnumaa noppis tänavu viis kauni kodu tiitlit

“Loomulikult tuli see post­kasti jõudnud kutse üllatusena,” sõnasid Tiiu ja Kalle Laasme, kes vast auhinnatud kodus elanud pea 20 aastat. Majast on jõudumööda kujundatud meeldiv keskkond, mis on peatuspaigaks teistele pereliikmetele ja sõpradele. Iseäranis on pererahva proovile pannud aed, mille pinnasesse kaevatud kividest, eterniidi­tükkidest ja klaasikildudest lahtisaamiseks kulus aastaid. “Kui siia tulime, oli huumuskiht viis sentimeetrit,” rääkis peremees.