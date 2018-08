Kahe silla jooksul näeb Fosti ja Mukunga heitlust, naistele pakub konkurentsi 13aastane imelaps

Praeguse seisuga on end pühapäeval kell 12 startivale jooksule registreerinud hiljuti Berliinis Euroopa meistrivõistlustel maratoni 17. kohaga lõpetanud Roman Fosti. Keeniast jõuab aga taas kohale varemgi Pärnus võidutsenud Ibrahim Mukunga Wachira ja starti on lubanud tulla Läti maratonijooksu rekordi omanik Valērijs Žolnerovičs. Samuti on osalemisest teavitanud vastne 10 000 meetri jooksu Eesti meister Mark Abner ja veel mitu nimekat tegijat.

„Nagu ikka on minu vorm pärast tiitlivõistlusi heitlik, ent kahe silla jooksul olen valmis endast maksimaalse pigistama,“ teatas vahetult enne jooksu Eestisse naasev pärnumaalane Fosti.

Naistest tuleb mullust võitu kaitsma koduriigi üks tippstaieritest Liina Tšernov. Tippkonkurentsi lisavad vürtsi 13aastane jooksutalent Luna-Aleksandra Lagoda ja olümpiakogemusega Lily Luik.

Lagoda on tänavu jooksnud näiteks Eesti juunioride 2000 meetri distantsi tipptulemuse ja ületanud omaealiste 10 000 meetri maailmarekordi. Võidurõõmu on imelaps maitsnud rahvajooksudelgi, kus on selja taha jätnud täisealised sportlased.

„Staadionihooaeg on nüüdseks läbi saanud. Kuigi tulemused polnud päris need, mille järele läksin, on minu baasvorm väga korralik. Seetõttu tulen kahe silla jooksule mõtetega mullust edu korrata,“ rääkis Tšernov. Tugevate konkurentide Pärnu tuleku üle avaldas mullune võitja heameelt ja kiitis nii Lily Luige kui noorukese Lagoda tugevat taset.

Suurjooks ümber Viljandi järve. Pildil 13aastane Luna-Aleksandra Lagoda (paremal), kes ajaga 45.26 saavutas naiste üldvõidu. FOTO: Elmo Riig

Jooksjad lähetab teele Rio olümpiamängude pronksimees, Sindist pärit sõudja Allar Raja.

Kahe silla jooksu peakorraldaja Vahur Mäe sõnutsi on meeldiv kuulda, et tipptegijad on juba Pärnu jooksu lainel ja ootusärevuses, ent peab oluliseks, et liikumispeost saaksid osa võimalikult paljud huvilised.

„Vägev, et meie tipud Pärnusse oma veel väga head vormi tulevad realiseerima. Samal ajal on jooks mõeldud kõigile, kel tahe liikuda ja kaunil veeäärsel rajal sõpru-tuttavaid kohata,“ kinnitas Mäe.

„Kui praegu joosta ei jõua, on jõukohane valik käimine või kepikõnd. Need, kes varem liigutanud pole ja plaanivad aktiivse eluviisiga alustada, võiksid raja läbida ajavõtuta käimisretkel. Sportlikus mõttes tasub aga kindlasti aega vaadata ja minna ajavõtuga käimisdistantsi starti,“ loetles korraldustiimi juht valikuvariante.

Sportlikku tegevust jagub hulganisti laupäevalegi. 1. septembril kell 17.30 algavad tasuta lastejooksud, kuhu on oodatud kuni 11aastased poisid-tüdrukud. Kolmandat aastat on kavas kell 21 lähte saav noortejooks, mille kolme kilomeetri distantsil võivad kaasa lüüa 10–29aastased.

Kogu päeva vältab sporditurg, kus jagatakse infot sportimisvõimaluste ja -teenuste kohta. Nagu ikka on laupäeval kavas Fosti antav tasuta ühistreening, mis annab pühapäeval startijaile võimaluse tunnustatud spordimehe näpunäidete järgi viimaseid ettevalmistusi teha.

„Mõeldes tarkusepäevale ja asjaolule, et paljud liikumissõbrad on seotud 1. septembri tähistamisega aktusel ja pere ringis, muutsime kava nii, et kõik soovijad saaksid samal päeval jooksma tulla. Noortejooksu stardi viisime hoopis õhtuhämarusse, et pakkuda teistmoodi pinget. On valgusmängu ja stardile eelneb Ariadne ja Martti Halliku tasuta kontsert,“ rääkis peakorraldaja.