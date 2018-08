Pärnakas oli valmis Madridi derbi ajal väljakule jooksma

Vutimaailma kõige vägevamatega sel õhtul midagi nii ränka siiski ei juhtunud ning mängijate haiget saanud jalad ja pead said kiirtohterduse kanderaamimeeste sekkumiseta.

“Õnneks keegi ei saanud nii rasket vigastust, et ta tulnuks kanderaamiga platsi kõrvale transportida. Vaid korra mängu jooksul oli mul tunne, et ehk nüüd tuleb väljakule minna. See oli esimese poolaja keskel, kui küljejoone lähedal põrkasid peadpidi kokku Atletico ründaja Diego Costa ja Reali kaitsja Sergio Ramos ja mõlemad jäid murule lebama,” meenutas Tõnismann.