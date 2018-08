Algab Sindi paisu lammutamise ettevalmistustöö

“Täpset paisu täieliku lammutamise aega on raske öelda, kuna see sõltub suuresti, kui palju ilm võimaldab sügisel ehitada. Soov on veetase alandada sel sügisel, kuid ootamatuste eest pole keegi kaitstud,” kõneles keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur. Esialgu tuleb ehitada ajutised veehaarderajatised kaldale jäävatele ettevõtetele, misjärel saab ehitaja asuda paisu lammutamise kallale.