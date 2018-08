​1. Mida tuleks küttekolde juures tähele panna enne tõsisema küttehooaja algust?

Kindlasti tuleks korstnapühkijale teada anda mingid tähelepanekud, mis on tekkinud, aga kõige tähtsam vastus on see, et kutsuge aastas korra korstnapühkija, kes räägib kõikidest probleemidest. Tehke endale kasvõi aasta jooksul nimekiri sellest, mida tahad tema käest küsida ja ta vastab nendele küsimustele.