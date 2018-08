Sadama korvpallimeeskonnaga liitus perspektiivikas noormängija

Peatreener Heiko Rannula käe all on ta varemgi treeninud ja just selles peitus peamine põhjus, miks Lootus otsustas siia pallima tulla. "Ma kindlasti ei oota, et minust kohe saab põhitegija. Eks hooaeg näita ja muidugi tuleb olla ise mees. Ma usun, et see on minu karjääris ikka samm edasi, kuna saan ennast proovile panna meeste seas, ja tean, et treeningud on siin väga kvaliteetsed,“ selgitas ta.