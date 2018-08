Kiusamine on kogu kollektiivi mure

Kust jookseb piir töökiusamise ja tava­pärase, igati asja­kohase kontrollimise ja tagasiside, seal­hulgas negatiivse andmisel? Seda on mõnel juhul nii kiusajal kui kiusataval endal raske öelda. Kuid formaalne määratlus on: kui töötajat koheldakse korduvalt, see tähendab süsteemselt ja pikka aega ebameeldival või alandaval viisil, nii et tal on end raske selle vastu kaitsta, on see kiusamine.