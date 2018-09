Galerii: spordisõbrad teevad Jaansoni jooksu eel usinalt sooja

Korrarldaja ennustavad, et tänavusel Jüri Jaansoni kahe silla jooksul näeb Fosti ja Mukunga heitlust.

Jooksule on registreerinud hiljuti Berliinis Euroopa meistrivõistlustel maratoni 17. kohaga lõpetanud Roman Fosti. Keeniast jõuab aga taas kohale varemgi Pärnus võidutsenud Ibrahim Mukunga Wachira ja starti on lubanud tulla Läti maratonijooksu rekordiomanik Valērijs Žolnerovičs. Peale selle on osalemisest teavitanud vastne 10 000 meetri jooksu Eesti meister Mark Abner ja teisedki nimekad tegijad.