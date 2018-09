Korraldaja on kindel, et mälestuskoosolek Lihula ausamba asukohas möödub rahumeelselt

EKRE Lääneranna osakonna esimees Viktor Kruuse sõnade järgi mälestatakse kell 18 algaval üritusel hukkunud sõjamehi. Ta seletas, et üks rinne paiknes Sinimägedes ja teine Lihulas ja see viimane pidas selles kohas 19 päeva. Lisaks Lihula kandis hukkunud sõjameestele mälestatakse Kruuse selgitusel inimesi, kes võitlesid bolševismi vastu ja meie kodumaa eest.

Kruuse kinnitas, et üritusega konflikti ei otsita ja sündmus saab olema rahumeelne. Vald palus tema väitel abi, et korrastada hauaplat ja alus, kust 14 aastat tagasi ausammas ära viidi. Aeg oli oma töö teinud ka teabetahvli kallal. Vald andis loa nende mõlema korrastamiseks.

Kruuse sõnas, et uus alus on ilus mustast graniidist ja tellitud on uus teabetahvel. Tänase ürituse tarvis tehti lisaks veel mälestuskivi, mis paigaldatakse koosoleku ajaks kaheks tunniks.