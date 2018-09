Esmalt paar täpsustust. Kui varem tehti teehoiukava pika, seitsmeaastase perspektiiviga, on see nüüd niisama pikk kui eelarvestrateegia ja täieneb igal aastal uue, neljanda aasta võrra. Uude kavva saime lisada selle koalitsiooni otsustatud strateegilised objektid ja lisaraha kruusateede mustkatte alla viimiseks, kuid pärast valimisi tehtavad poliitilised kokkulepped, milliseid teid lähiaastatel hooldada, remontida ja ehitada, lähevad juba dokumenti 2019–2023. Aastal 2020 on võimalik teehoiukava täiendada eurorahaga, sest siis on selge uus Euroopa Liidu eelarveperiood, mis kindlasti toob lisaraha Eesti teedevõrgu arendamiseks.