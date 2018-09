Murutraktorid kihutavad võidu mitteametlikul MMil

Kuna tänavune suvi on olnud murutraktoritele töö poolest tagasihoidlik, toimub MMMil kahes eraldi klassis nende võidukihutamine. Murutraktorid võtavad mõõtu nii standardklassis kui tuunitud traktorite arvestuses.

MMMi põhivõistlus on tsiklite open-klassis, kus saavad võistelda ainult need sõitjad, kes viimasel kolmel aastal pole osalenud ühelgi motokrossil ega endurovõistlusel.

MMMist tohivad osa võtta needki soovijad, kes läbi aasta radadel võistelnud, kuid neil peab olema põhiklassis oma tiimikaaslane. Näiteks sõitja mehaanik, sõber või abikaasa. Need sõitjad osalevad kunnide klassis ja nende tulemusele liidetakse tiimikaaslase tulemus open’is.

13. korda toimuval võistlusel on esimest aastat kavas meeskonnasõit, kus tiimikaaslased sõidavad sama tsikliga. Kuna krossitsikkel on mõeldud ühele inimesele, tuleb kasutada fantaasiat, kuidas koos selle seljas kõige paremini hakkama saada. Nii tuleb läbida alguses kaks ringi, misjärel tsiklit jagatakse ringide kaupa. Viimane ring sõidetakse taas koos. Et võistlus põnevam ja lustakam kujuneks, peavad konkurentidest kiiremad võrdsuse huvides läbima jokkeriringi, mis kulgeb üle ja läbi angaaride. MMMil saavad võidu kihutada noored krossisõitjadki.