Ajaloo unustamine

Austust ja meelespidamist väärivad mehed, kes 1944. aastal võtsid relva kätte, et seista vastu Eesti taasokupeerimisele.

Lihula mälestusüritusest veel kord kirjutada on paar põhjust. Kõigepealt palun vabandust Lääneranna vallavanemalt Mikk Pikkmetsalt ja ülejäänud vallaametnikelt, kellega minu astumised sel õhtul kalmistul ei ristunud, ja kõrva ei ulatunud vallajuhi sõnavõttki, mistõttu kirjutasin, nagu polnuks kohalikke võimukandjaid näha olnud. Hea, et vallavalitsuse varasem tõrjuv suhtumine pehmenes niigi palju, et kohale minna.