Ajakirjanikud otse-eetris võlglastest ja kodututest

Sel nädalal ilmus Pärnu Postimehes kaks võlgnevusest kõnelevat lugu. Stuudios arutleti selle üle, kuidas ja kui palju üldse on võimalik võlgu kätte saada. “Selge on see, et kui asi kohtutäiturini läheb, on see mõttetu lisakulu,” rääkis Habakuk. Seetõttu tuleb selliseid juhtumeid ette üha vähem ja inimesed leiavad kompromissi.

Jaakson meenutas praktikat kohtutäitur Eha Nikkeri juures. “See, millist tuld ja tõrva selles töös kogeb, on midagi kohutavat,” arvas ta. Jaakson hindab, kui tugev närvikava neil on. Habakuk nõustus temaga ja pakkus, et temale ei sobiks selline töö.

“Ettevõtetel on alla 6000euroste summade puhul võimalik kasutada kohtu kaudu maksekäsu kiirmenetlust, suuremate summade puhul tuleb ette võtta kohtutee,” rääkis Niglas. Tihtipeale see kohtutee on alles võla väljanõudmisel poolele teele jõudmine.

Teise suure teemana räägiti Pärnu südalinnas end sisse seadnud kodututest. “Ajalugu on näidanud, et kodutud pääsevad majadesse üpris lihtsalt,” viitas Habakuk probleemile Rüütli tänava majades. Probleem on tegelikkuses suurem, kuna nad seavad ohtu nii iseenda kui ka hooned ja naabrid.

“On nokk-kinni-saba-lahti-olukord,” mõtiskles Jaakson. Nüüdsed arendajad tahavad miskit uut teha, aga piirangud on selles piirkonnas niivõrd suured, et neist jagu saada on paras katsumus. Tal tekkis idee, et äkki peaks linn need majad erastama.

Pärnu koduta inimestele on head tingimused loodud, aga nad ei kasuta neid, kuna eelistavad napsutada. Habakuke sõnutsi on kodututel võimalus soojas varjupaigas viibida peaaegu ööpäev läbi.