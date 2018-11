Pärnumaa võib ühest riigikogu kohast ilma jääda

“Tõepoolest, praegune arvutus näitab, et Pärnumaa kaotab ühe mandaadi. Peale selle jäävad mandaadist ilma 9. ringkond ehk Jõgeva- ja Tartumaa ning 11. ringkond ehk Võru-, Valga- ja Põlvamaa,” nimetas valimiskomisjoni teenistuse nõunik Kristi Kirsberg. Senini on Pärnumaa ringkonnas olnud kaheksa mandaati.

“Mandaatide jagamise alus on üks: valijate arv ringkonnas valimiste väljakuulutamise kuu 1. kuupäeva seisuga. Võrreldes nelja aasta taguse ajaga on valijaid Pärnumaal ja Lõuna-Eestis vähemaks jäänud ja nende arv Tallinnas ning Harju- ja Raplamaal on kasvanud,” selgitas Kirsberg.