Heidy Tamme alustab juubelituuri Pärnust

“Ma olen siiamaani armunud Pärnu linna ja mul on mitu korda mõtteis mõlkunud, et nüüd, kui ma olen väärikas eas, võiksin tagasi minna just nooruspõlve ilusamasse linna,” lausus Tamme, meenutades, kuidas ta tudengina kõik suved Pärnus elas ja rannahoones laulis.

Kontserdi pealkiri on valitud artisti 1970ndate hittloo järgi. “Ma olengi õnne tipul, sest mind on õnnistatud sellega, et olen elus saanud teha nii ilusaid asju,” põhjendas ta.

Pärnu suvedest meenub lauljatarile teekond rannast läbi linna ja üle silla Tallinna maantee viimasesse majja, kus korteriperenaine korraldas alati talle priskete suitsuangerjatega suvelõpupeo, kui artist pidulikult pealinna tagasi saadeti.

“Nagu ikka on noorusaastad seda ilusamad, mida vanemaks saad. Ma meenutan Pärnu ilu, randa, vaikust ja kodust-õdusat meeleolu. Ja need armsad väikesed tänavad, majakesed – Pärnu on nii ilus, et ega ilmaasjata vene intelligents – suurkujud, muusikud – siia puhkama sõitnud. Ma nii tihti mõlgutan mõtet, et issand, miks ma ei ela seal linnas,” märkis Tamme, kes viimasel ajal on suvepealinna sattunud vaid esinemiste pärast.

“Ma loodan, et me lustime, meenutame noorusaja kaunimaid laule, kavas on silmailu ja kõrvamõnu, juubeldame kõik koos, sest peale minu juubeliaasta juubeldab meie väike ilus Pärnu ja kogu Eesti Vabariik veel seitse nädalat. Kontsert tuleb liigutav,” lubas juubilar.