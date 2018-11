Rääma kooli pere tähistas halloween‘i

Peol toimus neli töötuba. Õpilasesinduse liige 7. klassist Keriti Jugala rääkis, et esimeses töötoas sai tantsida, teises käevõru meisterdada, kolmandas pidi joonistama kõige hirmsama koletise, keda tead, neljandas aga mängiti mänge, mis on lastele hästi tuntud ja igaüks oskab neid. “Pidu lõppes hirmsa diskoga ja kõik lapsed said saalis tantsida ja ennast vabalt tunda. Mõni algklass tuli juba päeva alguses kostümeeritult kohale ja õpetajad korraldasid neile fotojahi,” jutustas Jugala.