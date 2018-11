“Ma ei saa öelda, et päris rahul oleksin,” kinnitas Kärp, kellel on eriti kripeldama jäänud napid kaotused Tartule ja Läti Ülikoolile. “Asjad ei toimi veel nii, nagu peatreener tahaks. Ka leegionäride puhul. Loomulikult võtab see aega: mullugi polnud start kõige parem, lõpus läksime aina tugevamaks. Mängujoonised, mida Heiko (Rannula, M. P.) nõuab, ei ole veel kõigile päris selged ja selle pealt tulevad rumalad eksimused sisse.”