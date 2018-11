Tali jääb veel taevasse: nii öösel kui päeval näitab termomeeter plusskraade

Reede öösel tuleb pilves ilm. Mitmel pool on udu ja sajab uduvihma. Puhub ida- ja kagutuul kuni kuus meetrit sekundis. Sooja on oodata kaks kuni seitse kraadi. Päevalgi on pilvine. Paiguti sajab uduvihma. Puhub ida- ja kagutuul kolm kuni kaheksa, põhjarannikul õhtul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb viis kuni üheksa kraadi.

Laupäeva öösel valdab samuti pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma, kohati on udu. Puhub kagutuul kolm kuni kaheksa, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhusooja on kaks kuni seitse, rannikul üheksa kraadi. Päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub kagutuul viis kuni kümme, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on neljast üheksa kraadini.