Võrkpallureid ootavad ees mängud, kus motivatsioonikõnet pole vaja

“Olemegi praegu oma mänguga, nagu tabelist selgub, viienda koha väärilised. Oleks meil vaid üks kaotus, aga nüüd on neid juba neli – see näitab juba nii mõndagi,” võttis peatreener Avo Keel nigela alguse kokku. “Praegu oleme sellises olukorras, kui meie asjad õnnestuvad kaootiliselt. Me ei kontrolli oma sooritustaset.”