Partei kinnitas Kivimägi valimistel Pärnumaa esinumbriks

Valimisringkondade nimekirjades leidub nii palju isikuid, kui on mandaate, peale selle veel kaks nime. Pärnumaal on olnud kaheksa mandaati ehk nimistutes kuni kümme inimest.

“Praeguse seisuga on meie nimekirjas kolm naist ja seitse meest. Loomulikult tahaks alati rohkem naisi näha kandideerimas, aga paraku on nii, et naised eelistavad muid ameteid natuke rohkem kui poliitiku oma,” rääkis Kivimägi mõni päev tagasi Pärnu Postimehele antud intervjuus.