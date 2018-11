Rahvarõiva nõuandekoda leidis endale Pärnumaal kodu

“Kui hommikul siia tulin ja nägin, et põll on kortsus, mõtlesin, kas hakkan seda triikima. Leidsin, et ei hakka. Ega talutoaski neid triikraudu olnud,“ naljatas pärnakas, Viljandi kultuuriakadeemia rahvarõivaassistent Raud avamisel. „Eks me kipugi tänapäeval rahvariideid veidi ilustama oma meele järgi.“ Sestap on Pärnumaal vast avatud nõuandekoda vajalik, kummutamaks müüdid, mis on teatud raamatute põhjal tekkinud, ja andmaks võimalus eri kihelkondade rõivastega lähemalt tutvuda.