Kusjuures mehed ei tea, kas naissool on selles protsessis abiks mõni ühisnimetaja, mille toel isasid valitakse. Hiljem küll kasvatavad oma mehe tuhvli alla pannud emad poegi, et need ei muutuks oma isade sarnaseks ega satuks tulevases abielus kunagi tuhvlialuseks. Seda olen ma ilmas ringi vaadates näinud küll. Kuidas see naistel tänapäeval õnnestub, on arusaamatu, sest last lüüa, nurka panna või tutistada ei tohi emad ega isad. Ja õige kah, ärge togige väiksemaid!