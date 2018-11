Jürgen Rooste mõistukõneline luuletus

ma kõnelen teile: et lennata vabana –

see teeb haiget – teeb valu



ma kõnelen teile: et kõik kes te saate

te kehad ehk seda ei talu



ma kõnelen teile: et lennata vabana

päikese ligi – siis vaha



te tiibadelt sulab – säält ülevalt pilvist

kukute käkarpäi maha



ma kõnelen teile: et lennata vabana

siiski on elustki parem



jah – julge saab lennata julge

saab hukka – ja ellu jääb alati arem



ma kõnelen teile: et lennata vabana

laulda noid vabamaid laule



ei tähenda alati allajäämist

veel ellujäämise aule



ma kõnelen teile (ei küllap

sa kuula ja tiivade alla saad tuule



ja lendad ja oled nii puutumatu

su rind tõrjub rahet ja kuule!)



ma kõnelen teile: on elada suurem

kui põleda kiirelt ja surra



sest ainult tõeliselt tugevat kunagi

väikene surm ei murra