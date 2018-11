Toomas Kivimägi: Heal ajal võib Pärnu linnapea olla kas või lumememm

Niisiis, Toomas, miks ei ole sinust eriti palju kuulda olnud? Kuhu oled kadunud?

See ei olegi nii harv küsimus, seda on esitanud teisedki inimesed minu tutvuskonnas. Tooksin kolm põhjust. Esiteks, olla nähtav linnapeana on võimalusi 100 korda rohkem kui riigikogu liikmena. Teiseks olen teadlikult võtnud hoiaku mitte kritiseerida, aga mitte ka kiita ametis linnavalitsust. Olen ise olnud asjale liiga ­lähedal ja ükskõik, mida ma ei ­ütle või ei tee, võetakse seda kui kibestumist. Tean telgitaguseid liialt hästi. Valijate ootus oli midagi muud. Reformierakond võitis Pärnus kohalikud valimised ja võtsime teise koha saanu tulemusest 20 protsenti rohkem hääli ehk 744 häält. Kolmandaks: olla riigikogus opositsioonis ei ole minu eluunistus. Ma ei suuda ette kujutada, kuidas Keskerakond oli kümme aastat jutti opositsioonis. Mina ei suuda seal niimoodi tuimalt istuda. Ma ei ole loodud olema opositsioonis. Mulle on see frustreeriv, sest võimalused midagi muuta on äärmiselt tagasihoidlikud.