Lennuk viskab Lutsu

Iga inimese elu on ime. Kuigi vaevalt me sellele igal hommikul ärgates ja putru süües mõtleme. Kevadel sünnime ja õpime elu tundma, teeme plaane ja kõik on alles ees. Suvel õpime unistustel ja reaalsusel vahet tegema ning loodame, et midagi suurt on maailmal meile veel varuks.