Metro Luminal tähistas Pärnus 30 tegevusaastat

Ansambel on pärast pikka loomepausi taas laval ja üllatab uudisloominguga. Pool koosseisust on sama mis bändi esimest albumit „Coca-Cola“ (1990) lindistades ehk asutajaliikmete kitarrist Jancise ja bassimees Kalle Nettaniga on liitunud laulja Robin Juhkental ja Metsatöllust lahkunud trummar Marko Atso.

„Oleme mõistnud, et ansambli eksisteerimine on paljudele oluline. Hea on teha asja, mis on kellelegi vajalik, mitte niisama oma lõbuks,“ rääkis bändi kitarrist ja asutaja Jancis, kelle sõnutsi on pikad loomingulised pausid kujunenud just seetõttu, et koguda mõtteid ja leida inspiratsiooni. „Metro Luminal on kogu oma tegevuse jooksul tegutsenud ikka vaid siis, kui midagi on öelda.“