Baltikumi IT-võistlusel särasid Pärnumaa õpilased

Kilingi-Nõmme gümnaasiumi 7.–9. klasside vanuserühma võistkond tuli pjedestaalil esikohale. Tiimi kuulusid Rasmus Rist, Hans-Kristjan Raid ja Jaan-Markus Raid. “Noorte innukus on tõusvas joones ja veel toredam on see, et meie kooli lapsevanemad suudavad selliseid lapsi kasvatada,” rõõmustas noorte juhendaja Signe Lensment. Samas kategoorias oli esindatud kaks Surju põhikooli meeskonda.