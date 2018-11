Rähnide kuningas musträhn

Musträhn on võrreldes liigikaaslastega koljati mõõtu, olles mõnest suur-kirjurähnist kolm korda suurem ja kaaludes pea 15 korda rohkem kui väike-kirjurähn. Isase pealagi on punane, mis koos musta sulgrüüga jätab mulje, otsekui oleks ta korstnast välja hüpanud, ilmselt ongi andnud alust nõgikikka nimele. Emastel on punane vaid kukal. Nokatüvik aga kollakas ja silm helekollane. Suurusest hoolimata on tegu vaat et kõige arema rähniga. Ometi on teda võrdlemisi lihtne kohata.