Õnnelik juhus ­­ võis päästa inimelud

Pärnu Ugandi tänava elanik ärkas poja hääle peale eile kella 2.35 aegu. Pärast lapsega tegelemist mõtles mees, et kuna ta on niikuinii üleval, võiks tualetiski käia. Sinna suundudes jäi mehele juhuslikult teise korruse trepihalli avarast aknast silma tavapärasest suurem suits.

“Mõtlesin, et võib-olla olen ainus loll,” avaldas mees põhjuse, miks ta naisegi üles ajas. Aknast välja kiiganud kaasa aimas samuti halba.

Ruttu tõmbas mees riided selga ja juba poolel teel helistas ta numbril 112. “Küsisin, kas on mingi teade tulnud,” meenutas mees. “Öeldi, et ei ole. Teatasin, et ma ei näe nurga taha, jooksen juba sinnapoole umbes 300 meetri kaugusele ja ütlen, kui midagi põleb.”