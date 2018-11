Uskumatu kossumatš: poolajaga vaid 19 silma visanud Sadam sai "pärnakatelt" ketuka

Soojendusel nägi huvitavat vaatepilti, kui peale Sadama tiimi liikmete oli platsil trobikond pärnakaid. Tehnikaülikooli meeskonnas oli neid koguni seitse: peatreener Rait Käbin, abitreener Kris Killing, mänedžer Raido Ringmets ning mängijad Toomas Raadik ja Norman Käbin. Noorteklassides said kossuhariduse siin ka Reni Alvin Kuimet ja Sander Viilup. Vilemees Hendrik Laaski on suvepealinlane.

Poolajaga viskas Pärnu 19 silma. Suure tõenäosusega on see uus antirekord. Pealinlased said "uhkeldada" 26ga. Kui tihtipeale viitab madal mänguskoor kõvale kaitsele, siis täna oli see lihtsalt vilets visketabavus, mis poolajaks langes suvepealinlastel 22 protsendini, samal ajal kui TalTech tegi "tubli tõusu" 27ni.

Kuigi kolmandal veerandajal hakati normaalses tempos skoori tegema (25:17), tundus, et Pärnule on rong juba läinud, sest kaotusseis oli juba 15punktiline (36:51).

"Näha oli et mõlemad meeskonnad olid kodutöö hästi teinud. Seitsme minuti järel oli seis 4:4 ehk kõik teadsid, mida teha. Teisel poolajal kehtis reegel, et see, kes sisse viskab, võidab. Meie viskasime," rääkis pealinlaste peatreener, pärnakas Rait Käbin pärast matši. "Mänedžer tegi eeltöö ja avastas, et olime Pärnule viimased kümme mängu kaotanud. Ma valetaks, kui ma ütleks, et siin [Pärnus] pole magus võita."