Pärnulannad teenisid Jüri Jaansoni nimelise stipendiumi

Kahekordne olümpiahõbe, omanimelise fondi halduskokku kuuluv Jüri Jaanson andis sotsiaalmeedias teada, et otsus andekate noorte toetamiseks on tehtud. “Mul on hea meel fondi halduskogu nimel teatada, et selle aasta stipendiaadid on Grete Alttoa, Annabel Aron ja Mikhail Kushteyn. Soovin stipendiumisaajatele edu ja õnnestumisi tuleval sõudehooajal!” teatas Jaanson.